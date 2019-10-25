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Shell уведомила о выходе из проекта освоения месторождения Хазар

25 Октября 2019 14:52
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Shell уведомила о выходе из проекта освоения месторождения Хазар

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Компания Shell уведомила о выходе из проекта освоения месторождения Хазар, передает корреспондент «Казинформ».

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Как сообщили в Министерстве энергетики РК, свой выход из проекта Shell разработки месторождения компания обьяснила низкой рентабельностью проекта на фоне высоких капитальных затрат.

Месторождение Хазар расположено в казахстанской части Каспийского моря. Открыто в 2007 году разведочной скважиной Хазар-1. Месторождение имеет надсолевую структуру. Нефтегазоносность относится к отложениям средней юры. Залежи залегают на глубине 1,9-2,1 км. Плотность нефти 910 кг/м3 или 24°API. Нефть малосернистая 0,4 %, малопарафинистая 0,1 %. Запасы составляют 40 млн тонн нефти, 10 млрд м3 природного газа.

Напомним, компания «NCOC N.V.» отказалась от освоения месторождения Каламкас-море на шельфе Каспия, расположенного в непосредственной близости от месторождения Хазар.

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Ключевые слова: Атырауская область, Нефть,
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Автор:

А. Соколов

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