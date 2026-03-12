телерадиокомплекс президента РК
    21:26, 11 Март 2026 | GMT +5

    Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам газа из Катара

    Ведущие мировые энергетические гиганты объявили клиентам о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Arise Media Group

    Несколько компаний, закупающих сжиженный природный газ у государственной нефтегазовой компании Катара QatarEnergy в качестве портфельных игроков или офтейкеров, объявили клиентам о наступлении форс-мажора по контрактам.

    Как передает Reuters со ссылкой на собственные источники, среди таковых — Shell, TotalEnergies и некоторые азиатские компании.

    По данным аналитиков, Shell закупает у QatarEnergy СПГ в объеме 6,8 млн т/год, TotalEnergies — 5,2 млн т/год.

    Ранее сообщалось, что один из крупнейших поставщиков газа в мире — государственная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила о приостановке производства СПГ в результате атак дронов.

    Компания объявила форс-мажор по поставкам газа ранее в этом месяце.

    По данным Reuters, для восстановления производства и экспорта газа QatarEnergy потребуется как минимум месяц.

    Позже бахрейнская государственная компания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе.

    Азамат Бекжан
