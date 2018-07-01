«Шёлковый путь-2018» финишировал в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восьмое издание Международного ралли «Шёлковый путь» завершилось торжественным финишем на Красной площади в Москве, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Жители и гости столицы российской столицы стали свидетелями того, как участники гонки один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Спасской башни Кремля в самом сердце Москвы.

Руководитель проекта, звезда мирового автоспорта Владимир Чагин рассказал об особенностях прошедшей гонки: «Совсем недавно отгремели футбольные баталии - 11 городов России приняли на высочайшем уровне чемпионат мира по футболу. И через несколько дней спортсмены и команды почти из 30 стран мира отправились в спортивное путешествие по России - стартовал «Шёлковый путь-2018».

«С нашими коллегами мы делаем всё, чтобы показать культуру, природу и отношение к спорту всему миру. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам сделать этот яркий спортивный праздник: спонсоров и партнеров, правительства стран, пилотов, организаторов, всех участников. Мы движимы одной целью - продвигать спорт и дарить его людям», - сказал Владимир Чагин.

Восьмое издание ралли-рейда «Шёлковый путь» прошло по территориям Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Тульской области, а также Республике Калмыкия. Общая дистанция гонки составила почти три с половиной тысячи километров, при этом протяжённость лиазонов сокращена до минимума - такую задачу руководство гонки ставило перед группой реконессанса во время прокладки маршрута.

Состав участников Международного ралли «Шёлковый путь-2018» года стал приятной неожиданностью для болельщиков - как в зачёте внедорожников, так и в зачёте грузовиков на старт гонки вышли ведущие представители мировых ралли-рейдов. Впрочем, трасса оказалась непростым испытанием даже для самых именитых гонщиков.

Победителем восьмого издания ралли «Шёлковый путь» стал экипаж в составе Язида Аль-Раджи и Тимо Готтшалька - пилот из Саудовской Аравии и штурман из Германии выступали на автомобиле Mini за команду X-raid.

Второе место занял дуэт катарца Нассера Аль-Аттии и француза Матье Бомеля - «серебро» они завоевали на прототипе Toyota Hilux команды Qatar Rally Team.





Замкнули тройку призёров француз Матье Серрадори и бельгиец Фабьен Луркин, выступавшие на багги MCM команды SRT.

В зачёте Т2 победу отпраздновал экипаж Цзи Ян Ганг / Джун Сонг - как и многие другие участники зачёта они выступали на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. К сожалению, за день до финиша из-за технических проблем сошёл лидер зачёта Т2 Анастасия Нифонтова из команды Toyota Team Russia.

А вот 20 внедорожников Toyota, которые в третий раз стали официальным автомобилем ралли «Шёлковый путь», успешно вернулись в Москву, полностью преодолев полностью сервисный маршрут гонки. Автомобили преодолели дюны, гравий и размытый из-за рекордных осадков грунт. Помогали участникам и их сопровождению выбираться из бездорожья, участвовали в тушении горящего багги и оперативно доставляли свыше 40 журналистов и блогеров к самым зрелищным местам для съемки - где бы они не находились.





Второй раз подряд зачёт Т3 выиграл женский экипаж команды Suprotec Racing - Мария Опарина и Таисия Штанева. В отличие от соперников гонщицы из Санкт-Петербурга не только ехали быстро, но и сберегли технику - это и стало залогом успеха. В зачёте Open 4 победу одержал Сергей Карякин.

Тройку победителей и призёров зачёта грузовиков составили экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первое место у Андрей Каргинов, вторым стал Айрат Мардеев, а замкнул тройку призёров Антон Шибалов.





Первая часть ралли «Шёлковый путь-2018» позади. Впереди - вторая часть, которая пройдёт осенью в Китае.

Напомним, в 2016-м году участники трансконтинентального марафона назвали «Шелковый путь» самой сложной гонкой в мире. Маршрут Silk Way Rally - 2016 проходил через Казахстан с бивуаками в городах Костанай, Астана, Балхаш, Алматы. А в 2017-м пилоты отмечали необыкновенно интересные и сложные спецучастки, а штурманы восхищались сюрпризами и хитрыми навигационными ловушками, подготовленными организаторами каждого этапа ралли, которые также пролегали через территорию Казахстана - Костанай, Астана, Семей, Урджар.