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Шефство над 410 колледжами взяли около 500 предприятий в РК
26 Июля 2022 17:18

Шефство над 410 колледжами взяли около 500 предприятий в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством просвещения РК проведена работа для подписания меморандумов, соглашений с 498 предприятиями по осуществлению шефства над 410 колледжами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шефствующие предприятия вошли в состав попечительских и индустриальных советов, принимают участие в организации стажировки педагогов на базе предприятий, в оснащении колледжей лабораторным оборудованием, организовывают профессиональную и производственную практику для дальнейшего трудоустройства студентов.

Более 300 тыс. студентов охвачены профессиональной практикой, более 5 тыс. педагогов прошли стажировку на базе шефствующих предприятий.

Колледжи при участии шефствующих предприятий обновили более 4 тыс. образовательных программ.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана призвал бизнес брать шефство над отечественными вузами для подготовки специалистов.


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