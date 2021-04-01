Шеф-повар столичного ресторана 10 лет находился в розыске за убийство в РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находящийся в международном розыске уголовный преступник задержан полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Установлено, что 33-летний гражданин РФ в 2011 году в городе Санкт-Петербурге причинил тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 10 лет находился в розыске. В последние годы он проживал на территории Казахстана под чужим именем и документами. Вел вполне безобидный образ жизни, обзавелся семьей и даже работал шеф-поваром в одном из столичных ресторанов.

При задержании разыскиваемый тщетно пытался скрыть свою личность, но полицейские провели сравнение по отпечаткам пальцев и подтвердили его личность. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека, по статье 111 части 4 УК РФ. Инициатор розыска УМВД по городу Санкт-Петербург.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП, решается вопрос об экстрадиции в Россию.