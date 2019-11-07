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вчера 16:50
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Шеф-повар павлодарского ресторана провел мастер-класс для осужденных
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждении средней безопасности АП-162/2 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области состоялся мастер-класс по приготовлению европейских мясных блюд и шоколадного фонтана для осужденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.
Мастер класс провел шеф-повар одного из престижных ресторанов города, встречавших звезд казахстанского, российского шоу-бизнеса и высокопоставленных лиц.
«Когда руководство колонии обратилось ко мне с просьбой провести мастер-класс, я сразу согласился, хотя, признаюсь, времени очень мало. Но мы цивилизованное государство и должны помогать оступившимся людям. Думаю, они имеют полное право получать интересующие знания. Признаться честно, в зоне я впервые и приятно удивлен. Здесь все чисто и как-то по-доброму уютно, ну а мои ученики оказались способными… Я надеюсь, что приобретенные навыки пригодятся им после освобождения», - улыбаясь говорит шеф-повар Рустем.
Осужденные, желающие повысить свои кулинарные навыки остались довольны.
«Сегодня я принял участие в мастер- классе. Мы приготовили утиное филе в соусе из апельсинового сока с грушей, гарнир был из тыквы, ну и цыпленок в маринаде с медом и клюквой. Всегда думал, что готовить изысканные блюда - это сложно. На практике все оказалось гораздо проще» , - говорит осужденный Алексей.
В данном учреждении отбывают наказание более трехсот осужденных. Мероприятие такого формата в режимном учреждении проводится впервые и направлено на повышение заинтересованности осужденных в каком-либо творчестве и социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.
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