Шеф-повар павлодарского ресторана провел мастер-класс для осужденных

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждении средней безопасности АП-162/2 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области состоялся мастер-класс по приготовлению европейских мясных блюд и шоколадного фонтана для осужденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Мастер класс провел шеф-повар одного из престижных ресторанов города, встречавших звезд казахстанского, российского шоу-бизнеса и высокопоставленных лиц.

«Когда руководство колонии обратилось ко мне с просьбой провести мастер-класс, я сразу согласился, хотя, признаюсь, времени очень мало. Но мы цивилизованное государство и должны помогать оступившимся людям. Думаю, они имеют полное право получать интересующие знания. Признаться честно, в зоне я впервые и приятно удивлен. Здесь все чисто и как-то по-доброму уютно, ну а мои ученики оказались способными… Я надеюсь, что приобретенные навыки пригодятся им после освобождения», - улыбаясь говорит шеф-повар Рустем.

Осужденные, желающие повысить свои кулинарные навыки остались довольны.

«Сегодня я принял участие в мастер- классе. Мы приготовили утиное филе в соусе из апельсинового сока с грушей, гарнир был из тыквы, ну и цыпленок в маринаде с медом и клюквой. Всегда думал, что готовить изысканные блюда - это сложно. На практике все оказалось гораздо проще» , - говорит осужденный Алексей.





В данном учреждении отбывают наказание более трехсот осужденных. Мероприятие такого формата в режимном учреждении проводится впервые и направлено на повышение заинтересованности осужденных в каком-либо творчестве и социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.



