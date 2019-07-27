Шеф-повар Олимпиады в Пхенчхане познакомил жителей Нур-Султана с корейской кухней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шеф-повар зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Хан Чуль Бэ познакомил жителей и гостей города Нур-Султана с корейской кухней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице прошел вечер корейской кухни, который завершил фестиваль. Он проходит во второй раз и был организован Институтом продвижения корейской кухни и Корейским культурным центром в Нур-Султане.

«Корейская еда очень популярна во всем мире. В Корее работает специальная организация, в которой лучшие шеф-повара. Их отправляют в зарубежные страны для проведения тренингов и продвижения корейской кухни. Этот институт действует через корейские культурные центры, которые рекомендуют местные отели для участия в программе. И вот в Нур-Султане это мероприятие прошло очень успешно», - рассказал корреспонденту Казинформа посол Кореи в Казахстане Ким Дэсик.





Самый известный мастер корейской кухни, председатель национальной коллегии Хан Чуль Бэ порадовал жителей столицы блюдами собственного приготовления. Среди блюд мастера - морепродукты с соусом из кедровых орехов, пунш из курицы и свежие фрукты, куриный суп с женьшенем.

Посол Ким Дэсик отметил, что корейская и казахская кухня схожи по вкусовым признакам. Он также рассказал, что оказывается, депортированные корейцы привнесли в свою традиционную кухню элементы казахских блюд, отчего еда стала еще вкуснее.

«Корейцы готовят сундэ - кровяную колбасу. Оно получается путем варки или парения коровьего кишечника, который предварительно фаршируется различными ингредиентами. Так вот, это блюдо похоже на казы или шужык», - поделился посол.