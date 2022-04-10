Шедевры мирового балета представят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередную увлекательную серию Гала-вечеров, включающую шедевры мировой и отечественной хореографии, в исполнении балетной труппы «Астана Опера» можно будет увидеть 12 и 13 апреля на сцене Большого зала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

«Гала-балеты А. Асылмуратовой стали очень востребованы среди столичной публики. Они впечатляют не только насыщенной визуальной частью, но прежде всего, носят просветительский характер. Череда сменяющих друг друга номеров всегда имеет свою концепцию. И всякий раз неординарные решения удивляют взыскательных театралов. К примеру, в рамках одного вечера можно проследить историю становления мирового балета: от работ классика Мариуса Петипа до шедевров – мастера ХХ века – Ю. Григоровича, к изобретательным номерам современной хореографии», - отмечают в пресс-службе «Астана Опера».

Круговорот балетной апрельской феерии начался в «Астана Опера» c хореографического полотна Лео Делиба «Коппелия», спектакль пополнил репертуар театра сравнительно недавно – в 2019 году. Совсем скоро – 12 и 13 апреля публику ждет разнообразная концертная гала-программа в двух отделениях, в первом из которых представлены фрагменты классических, неоклассических и современных постановок. Во втором отделении зрителей ждет премьера одноактного балета Иржи Килиана «Шесть танцев».

Музыкальный критик Флюра Мусина, побывав на двух первых показах премьеры, отметила, что «балет «Шесть танцев» идет на сценах многих европейских театров, в России и Беларуси. «Каждая постановка в деталях чуть-чуть отличается. И казахстанский вариант отразил все лучшие черты исполнителей».

Неделей позже, 23 и 24 апреля, известный итальянский маэстро Джузеппе Акуавива будет дирижировать всеми любимым балетом «Дон Кихот» Л. Минкуса. Как рассказали в пресс-службе Театра, этот спектакль ценят во всем мире за искрящуюся, как шампанское, музыку, жизнеутверждающий сюжет с веселыми шутками, за зажигательные ансамблевые танцы, головокружительные поддержки и, конечно, колоритные персонажи. Кроме того, зрители смогут оценить великолепные декорации именитого сценографа Эцио Фриджерио, красочные костюмы лауреата премии «Оскар» Франки Скуарчапино, успешное использование 3D-эффектов и анимации художника по проекциям Серджио Металли.

Еще одни легкий для восприятия балет покажут 27 и 28 апреля в рамках первых гастролей на сцене «Астана Опера» молодых артистов Казахской национальной академии хореографии. Юные исполнители представят спектакль «Роман бутона розы и мотылька» Р. Дриго. Этот балет – последнее творение Мариуса Петипа, которое так и не было поставлено на сцене больших театров. И вот спустя более века благодаря усилиям талантливых хореографов и юных артистов Казахская национальная академия хореографии воссоздала этот спектакль и представит его на сцене «Астана Опера».

«В этом воздушном, ярком спектакле приняли участие воспитанники нашей Академии, все они разных возрастов. У этого балета очень много достоинств: интересная и в то же самое время сложная хореография, которая гармонично ложится на светлую, чудесную музыку Риккардо Дриго. Балет богат не только сольными партиями, но в нем большую работу проделывает кордебалет, что важно для профессионального роста начинающих артистов. Этот «маленький шедевр» давно стал визитной карточкой Академии хореографии», - заключила художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова.



