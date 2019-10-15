Шедевры мирового балета представят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Седьмой театральный сезон «Астана Балет» продолжается новыми гастролями, на этот раз постановки из репертуара театра увидят жители и гости Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух дней: первого и второго ноября – столичный коллектив представит насыщенную программу на сцене Дворца культуры имени Естая: шедевр мирового балета «Серенада» Джорджа Баланчина, а также работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте «A Fuego Lento» и «Love Fear Loss», - сообщили в пресс-службе театра.

Хотя премьера этого балета состоялась в 1934 году, до сих пор «Серенада» считается «абсолютом» танцевальной музыкальности, в которой хореография неотделима от музыки, добавили в пресс-службе.

Премьера в Нур-Султане состоялась в 2017 году в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и в соответствии со стандартами стиля и техники хореографа.

«Сегодня «Астана Балет» является единственным театром в Центральной Азии, в репертуаре которого значатся балеты американского неоклассика. Показ знаменитой «Серенады» на музыку Чайковского станет настоящим подарком для павлодарских ценителей высокого танцевального искусства, - пообещали организаторы гастролей. - Также в гастрольной афише заявлены постановки из неоклассического репертуара театра «Love Fear Loss» (Любовь. Потеря. Страх) и «A Fuego Lento» (Медленный огонь). Их создатель, приглашённый хореограф театра из Бразилии Рикардо Амаранте уже знаком павлодарскому зрителю своей работой «GAIA», которую столичный коллектив представлял во время первых гастролей три года назад».







