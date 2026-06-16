Шедевры Пикассо, Климта и Модильяни на $270 млн выставили на аукцион в Лондоне

В Лондоне открылась выставка одной из самых дорогих частных коллекций искусства в Европе. Аукционный дом Sotheby’s представил работы из собрания семьи британского миллиардера и бывшего владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса, общая стоимость которых оценивается более чем в $270 млн, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Экспозиция включает 48 произведений искусства, созданных крупнейшими мастерами XX века. Среди авторов — Амедео Модильяни, Густав Климт, Пабло Пикассо, Эдгар Дега и Лусиан Фрейд.

По данным Sotheby’s, это самая дорого оцененная коллекция одного владельца, когда-либо выставлявшаяся на продажу в Европе.

Главным лотом станет картина Амедео Модильяни Nu assis au collier, написанная в 1917 году. Эксперты ожидают, что работа уйдет с молотка более чем за $61 млн. Полотно впервые выставлено на рынок с 1995 года.

Особый интерес к картине связан с ее историей. Она входила в единственную персональную выставку Модильяни при жизни художника в Париже. По данным аукционного дома, экспозиция вызвала настолько громкий общественный резонанс, что была закрыта полицией вскоре после открытия.

В число наиболее ценных работ также вошли портрет Portrait of Gertrud Loew Густава Климта стоимостью от $27 млн до $41 млн, бронзовая скульптура Эдгара Дега Petite danseuse de quatorze ans, а также картина Пабло Пикассо Buste de femme, посвященная его музе Доре Маар.

Отдельное внимание специалисты уделяют полотну Лусиана Фрейда Sleeping by the Lion Carpet. Председатель европейского подразделения Sotheby’s Оливер Баркер назвал работу одной из лучших картин художника, когда-либо появлявшихся на рынке.

Состояние 89-летнего Джо Льюиса оценивается примерно в $7,8 млрд. Бизнесмен долгие годы владел футбольным клубом «Тоттенхэм Хотспур» и собрал одну из самых значительных частных коллекций искусства в Европе.

Предварительная выставка открыта для посетителей бесплатно и будет работать в лондонском офисе Sotheby’s до 23 июня.

Ранее сообщалось, что Sotheby's выставит на торги легендарную футболку сборной Бразилии, в которой Пеле сыграл в финале чемпионата мира 1958 года.