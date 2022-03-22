Шедевр современного балета: «Падшие ангелы» впервые покажут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 апреля в театре «Астана Балет» состоится премьера балета «Падшие ангелы» («Falling Angels») гения современного танца Иржи Килиана на музыку Стивена Райха. На столичную сцену постановку, вошедшую в программу «Черно-белые балеты», которые уже больше 30 лет показывают на лучших сценах мира, перенес талантливый хореограф Стефан Жеромски. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

В столице впервые покажут одну из самых известных работ чешского хореографа-философа, рискнувшего посягнуть на каноны академического балета и создать свой собственный уникальный стиль. Как-то на вопрос, не хотите ли вы ставить классический балет, он ответил: «нет, я предпочитаю писать свою собственную поэзию». И в этой фразе — весь Иржи Килиан. Смелый экспериментатор, дерзкий новатор, глубокий мыслитель. Его работы уже давно считаются шедеврами современной хореографии, а известные театры соревнуются за право включить спектакли Килиана в свой репертуар.

«Мое знакомство с творчеством Иржи Килиана началось именно с «Падших ангелов». Когда я впервые увидел этот балет, он вызвал у меня восхищение и неописуемый восторг. Я даже не представлял, что подобное возможно! Станцевать его балеты – мечта каждого танцовщика. И я очень рад, что наш казахстанский зритель уже совсем скоро сможет лицезреть этот спектакль в исполнении талантливых артистов нашего театра», - рассказал Нурлан Канетов, художественный руководитель театра «Астана Балет».

Результатом симбиоза хореографии Иржи Килиана и барабанной композиции Стивена Райха стал восхитительный полет восьми балерин. Сам же хореограф говорит о своём балете так: «Falling Angels - это балет о нашей профессии». Стоит отметить, что его работа отличается необыкновенной музыкальностью, монохромной эстетикой и мировым уровнем исполнения. Балет Килиана — это вихрь эмоций: мурашки по коже от чувственности и удивительной пластики.

Во втором отделении вечера поклонникам хореографического искусства будет представлена нашумевшая премьера 2021 года – балет «Арканы судьбы», либретто и музыку к которому написала известная казахстанская исполнительница Карина Абдуллина, заслуженный деятель Казахстана. Хореографом выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.