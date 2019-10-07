Шедевр мировой классики «Дон Карлос» готовят в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» предлагает жителям и гостям столицы познакомиться с шедевром мировой классики – оперой «Дон Карлос» Дж. Верди. Во власти композитора сейчас находится весь театр: на сцене репетируют музыканты оркестра, артисты хора и солисты, в цехах ведут последние работы декораторы, костюмеры и бутафоры. Премьера пройдет 11 и 13 октября при содействии Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Итальянский режиссер-постановщик Давиде Ливермор, который 1 октября получил самую престижную награду оперного мира, называемую «Оперным Оскаром» (Opera Star 2019, лучший режиссер), работает с труппой «Астана Опера» уже не в первый раз. Маэстро осуществил для столичного театра грандиозные премьеры опер «Турандот» Дж. Пуччини и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Д. Ливермор отметил, что на нем лежит большая ответственность – впервые в Казахстане представить оперу «Дон Карлос», и приложить все усилия, чтобы Дж. Верди здесь полюбили еще больше.

«Постараемся сделать так, чтобы люди чувствовали мощь и важность этой партитуры. Эта опера, помимо политических распрей, говорит об одиночестве каждого героя. С одной стороны человек может быть богат, наделен большой властью, но с другой стороны он оказывается несчастным и одиноким», - заметил Давиде Ливермор.

В этой опере почти нет «проходных» персонажей, все шесть основных партий играют ведущую роль в развитии сюжета и музыкальном материале. Композитор создал множество хитов для всех голосов – тенора, баритона, для трех (!) басов, сопрано и меццо-сопрано. Опера рассчитана на ведущих артистов, способных насытить драматизмом одно из самых эмоционально воздействующих сочинений Верди.

Заглавная партия Дона Карлоса динамичная, с множеством диалогов и действий. С середины прошлого века роль Карлоса присутствует в репертуаре всех выдающихся теноров.

Дона Карлоса готовятся исполнить Медет Чотабаев и Наоюки Окада (Япония).

«Мне нравится мелодичность этой оперы, ее превосходная музыка. Сейчас идет активный процесс репетиций, каждый из нас старается, прилагает все усилия, чтобы спектакль прошел с успехом и полюбился слушателям. Для меня это новое поле, на котором предстоит провести огромную работу, проявить высокое мастерство, эта партия открывает новые возможности. Мне очень интересно работать со всей постановочной группой и, конечно, с режиссером Давиде Ливермором», - говорит Медет Чотабаев.

ЗАГЛЯНЕМ ЗА КУЛИСЫ

Объемные исторические платья украсили швейную мастерскую «Астана Опера». Сколько рулонов ткани было затрачено на их изготовление, сложно даже представить. Известно, что на один костюм ушло порядка 120 метров тесьмы. Ткани должны были отражать историческую эпоху, но найти такие несовременные материи крайне сложно, сегодня их просто не используют. Художники по костюмам Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов – большие мастера своего дела, они смогли воплотить в жизнь самые невероятные идеи режиссера-постановщика.

«««»Мне очень нравится процесс работы над этой постановкой, вначале он казался достаточно сложным. Поняв эпоху, окунувшись в историю костюма того времени, изменилось и мое отношение к спектаклю. Костюмы испанской знати той эпохи очень стильные, это касается материалов, фасонов, кроя и даже отделочных работ. Я удивляюсь фантазии людей того времени, которые придумывали такие наряды. Сам сюжет предполагает мрачную атмосферу, и костюмы соответственно выполнены в темных тонах. Но за счет отделки, они смотрятся выигрышно: тесьма, парча, камни, броши и жемчуга придают им особый шик, - рассказывает Софья Тасмагамбетова. - Задача у нас была конкретная – режиссер хотел видеть спектакль историческим. Костюм этой эпохи – зрелищный, однако, в постановке дословно не повторяет этот период, он лишь стилизован под него. В «Астана Опера» все спектакли грандиозные и нам всегда приятно и интересно работать в тесном тандеме с труппой театра».

За мужские костюмы отвечал художник по костюмам Павел Драгунов. Он рассказал, что действие оперы сдвинулось на два поколения вперед.

«Наши костюмы создавались по лаконичным канонам моды периода правления короля Филиппа IV. Я отталкивался от живописи великого художника Диего Веласкеса. Это один из самых моих любимых художников, считаю его одним из своих учителей. Помимо театральных проектов, я занимаюсь созданием портретов. Мне близка и хорошо понятна эта эпоха. Знать в то время носила строгие, аскетичные костюмы, как правило, черного цвета. Инквизиция не одобряла помпезного украшательства, например, кружевные воротники, особенно у мужчин. Поэтому часто использовались разнообразные фактуры, сочетание которых придавало декоративность костюму. Наряды очень непростые, изысканные, несмотря на то, что они предельно лаконичны, как в живописи Веласкеса, где можно увидеть даже строчку на одежде изображенных героев. Аскетичность этой эпохи можно определить по воротникам костюмов, мода на них менялась стремительно: от фрезы (гофрированный воротник) до лаконичного воротника-блюда», - рассказал Павел Драгунов.

Не дадут скучать взорам публики не только выразительные костюмы, но и масштабные декорации, которые будут меняться достаточно часто. У сценографа-постановщика Кристианы Пикко очень свежие и интересные идеи, которые постановочным цехам «Астана Опера» было достаточно непросто воплощать в жизнь. Спектакль уникальный во всех аспектах, он не повторяет режиссерских решений других мировых театрах.

«Это монументальный спектакль. В «Астана Опера» большая технологически оснащенная сцена, позволяющая показать историческую версию в интересном ключе, и продемонстрировать всю масштабность этой оперы. Мы представим итальянскую четырехактную версию. Монументальность заключается не только в объеме, но и в том, что мы покажем разные декорации: церковь, обитель, королевский зал, кабинет короля, роскошные сады в картине с участием королевы. В этом спектакле, как ни в одном другом мы задействовали все возможности машинерии, лифты сцены, позволяющие создать неожиданное появление короля. Кроме того, впервые применим сценическую технологию с пятью моторизированными дорогами, которые передвигают декорации. Также используем фронтальную и арьер- проекции, многотонную конструкцию, разделенную на три части. Некоторые элементы декораций будут находиться на разных высотах: клетки, камеры, темницы, в других же декорациях мы увидим люки и открывающиеся окна. Уверен, что на протяжении всего спектакля слушатели будут получать эмоциональный заряд», - сказал заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре.

Дополнит декорации богатая бутафория, над которой мастера работали в течение двух месяцев. Р Рамки для вышивания, сделанные по технологии XVII века, но использовать их можно даже сегодня. Флаги, штандарты, алебарды, вполне прочные для фехтования шпаги, веера уже передали для работы солистам на сцену. Пожалуй, больше всего времени ушло на изготовление малой скульптуры - креста, высота которого составила два с половиной метра, а вес 8 килограммов. Освещать мрачные картины дворца будут факелы, красные огни которых выглядят очень натурально. Кропотливую работу проделали бутафоры, инкрустируя камнями различные мелкие детали. Кроме того, они искусно выточили из дерева колокольчик и покрасили его под бронзу, вставив внутрь маленький бубенчик, который будет издавать звук. Ларец королевы облицевали алюминием, в местах перекрещивания сделали специальные клепки, которые создают вид ковки.

ГОЛОСА «АСТАНА ОПЕРА»

Роль королевы Елизаветы отведена звездам оперной сцены Майре Мухамедкызы и Жаннат Бактай.

«В партии Елизаветы сложно все: и вокал, и актерское мастерство. Что такое быть королевой? Это значит, что тебе необходимо показать стать, особую пластику движений, грацию. Елизавета молода, умна и властна, нужно создать образ так, чтобы публика поверила, что я королева. До этой партии в моем репертуаре были только влюбленные, либо умирающие девушки. Сейчас я ищу свой образ: пытаюсь понять, о чем она думает, что чувствует. Елизавета – глубоко страдающая женщина – всем сердцем любит Дона Карлоса, но сохраняет свою честь во имя короля. Когда я репетирую, то всякий раз задумываюсь, какая сложная у них жизнь. К примеру, у ног короля Филиппа лежит весь мир, но он страдает от того, что его не любят. В такие моменты понимаю, что я счастливая оперная певица, потому что имею возможность примерить на себя судьбы разных персонажей, а потом снова стать собой», - поделилась Майра Мухамедкызы.

Жаннат Бактай считает партию Елизаветы очень интересной.

«Это новый для меня лирико-драматический репертуар, в отличие от привычных лирико-колоратурных партий. Елизавета по тесситуре ниже, чем Эболи, поэтому в вокальном отношении, конечно, будет трудно. С артистами занималась коуч Алла Симонишвили (Италия) и до встречи с режиссером определенная работа уже была проделана. Опера большая и нагрузка ложится не только на артистов, но и на слушателей, которые должны быть подготовленным, прочитать либретто, проникнуться атмосферой того времени. Моя героиня очень мне импонирует, потому что она любящая женщина, но, к сожалению, ее мечты не исполняются. Партнеры у меня опытные, мы много работали вместе, прошли большой творческий путь», - сказала Жаннат Бактай.

Партию Родриго ди Поза – доверенного лица короля, друга Дона Карлоса – готовят баритоны Сундет Байгожин и Талгат Мусабаев. Артисты отмечают главную черту своего героя – честность и достоинство.

«Этот спектакль считается одним из сложнейших, не только у Дж. Верди, но и в целом в мировой опере. Основные сложности кроются в вокале, так как для этой оперы от певцов требуется бесподобное владение голосом- «belcanto». Родриго – роль, которую я исполняю, – человек слова, чести, он переживает за свой народ и его будущее. Он пытается всеми силами изменить жизнь своего угнетенного народа от жестокой инквизиции, отдавая свою жизнь за веру в будущее, за настоящую дружбу и за светлые идеи. Все мы рады, что наш репертуар пополнится этим спектаклем. И в данный момент в сотрудничестве с замечательным режиссером Давиде Ливермором, с которым мы уже не в первый раз работаем, мы ищем новые образы для их воплощения в жизнь», - поделился Талгат Мусабаев.

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ….

Филиппа II Барсег Туманян исполнял на разных сценах мира много раз, но как сейчас помнит свой первый выход на сцену в роли короля.

«Первый раз я исполнил эту партию в Лос-Анжелесе, моим партнером по сцене был Пласидо Доминго в роли Дона Карлоса. Сколько бы раз потом ни воплощал этот образ, каждый раз думаю, как создать его иначе. Это очень интересная опера не только по музыке, драматической наполненности и отношениям людей, сюжет показывает, на какой фальши строилась империя, и чем люди готовы или обязаны были жертвовать. Филипп II, известный в истории как самый кровожадный король, путем инквизиции и веры (церковь) смог создать Испанию. Режиссер Давиде Ливермор ставит эту оперу очень символично, любой жест здесь имеет смысл», - рассказал Барсег Туманян.

Для Евгения Чайникова, как и для многих других артистов, это будет дебютное выступление.

«Совсем недавно я перешел на басовый репертуар и это первая моя крупная басовая партия. Маэстро Ливермор уверен, что роль Филиппа II подходит мне не только по голосу, но и по типу. Я получаю огромное удовольствие от работы над ней, очень гармонично себя чувствую в этом образе. Весной этого года я выступил в оперном спектакле «Тайный брак» в Испании, в Барселоне. Там я успел посетить старинные замки, музеи, а также выступление Сары Перейра Барас – одной из самых известных в мире танцовщиц фламенко. К слову, танцы фламенко тоже присутствуют в нашей постановке. Я очень проникся испанской атмосферой и это помогает мне сегодня передать на сцене дух испанского народа», - поделился Е.Чайников.

В репетиционных залах не смолкают звуки оркестра, музыканты во главе с дирижером-постановщиком маэстро Аланом Бурибаевым ищут новые музыкальные краски, работают над фразировкой и ритмами. Главный хормейстер «Астана Опера» Ержан Даутов оттачивает мастерство артистов в сложнейшем скандирующем хоре в сцене аутодафе и хорале монахов.

Опера «Дон Карлос» выделяется из всего контекста творчества Дж. Верди, но остается одним из самых великих творений, выходивших из-под пера композитора. Многоплановость и сложность этой оперы – настоящий вызов для любого театра и труппа «Астана Опера», безусловно, справится с поставленной задачей!