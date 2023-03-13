Шавката Рахмонова с размахом встретили в Казахстане после пятой победы в UFC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) прилетел в Алматы после своей пятой победы в UFC, передает МИА «казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В аэропорту «Номада» ожидали многочисленные фанаты и журналисты, которые встретили Рахмонова бурными овациями. Видео с момента прибытия Шавката было опубликовано на странице Dar Pro Team в Instagram.

При встрече Шавкату вручили медаль «Ұлы дала Батырлары».

Напомним, что утром 5 марта по времени Астаны в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шавкат Рахмонов удушающим приемом победил американца Джеффа Нила (15-5). Для казахстанца эта победа стала 17-й в карьере, при этом все свои поединки он завершал досрочно. В рейтинге полусреднего веса Рахмонов поднялся на шестую строчку.