Шавката Рахмонова лишили лидерства в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) больше не является лидером среди действующих бойцов UFC по количеству одержанных подряд досрочных побед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Рахмонов занимал первое место — у него пять финишей подряд, однако теперь его обошел российский файтер Сергей Павлович (18-1). Он оформил досрочную победу в шестом кряду поединке, причем все бои он выиграл в первом раунде.

Что касается Шавката Рахмонова, то в пяти боях в UFC он победил Алекса Оливейру (24-13-1), Мишела Празериса (27-4), Карлстона Харриса (17-5), Нила Мэгни (27-10) и Джеффа Нила (15-5). Рахмонов считается одним из самых многообещающих проспектов UFC в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что родная сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова выступит на турнире NAIZA 51 и проведет бой с российской чемпионкой Валерией Карыгиной.