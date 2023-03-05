10:59, 05 Март 2023 | GMT +6
Шавкат Рахмонов выбрал следующего соперника после мощной победы на UFC 285
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) сделал заявление о своем следующем сопернике после победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Колби Ковингтон, готовься, ты — следующий!» — сказал «Номад» сразу после боя в октагоне.
Кроме того, Рахмонов сообщил о намерении сразиться в будущем за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, предупредив об этом Леона Эдвардса и Камару Усмана, которые должны оспорить пояс в скором времени.
Напомним, Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде.