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    10:59, 05 Март 2023 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов выбрал следующего соперника после мощной победы на UFC 285

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) сделал заявление о своем следующем сопернике после победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Колби Ковингтон, готовься, ты — следующий!» — сказал «Номад» сразу после боя в октагоне.

    Кроме того, Рахмонов сообщил о намерении сразиться в будущем за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, предупредив об этом Леона Эдвардса и Камару Усмана, которые должны оспорить пояс в скором времени.

    Напомним, Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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