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Шавкат Рахмонов впервые попал в ТОП-15 рейтинга UFC

8 Февраля 2022 14:11
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Шавкат Рахмонов впервые попал в ТОП-15 рейтинга UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (15-0) после третьей победы в UFC впервые удостоился попадания в официальный рейтинг организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В обновленной версии списка лучших файтеров полусреднего веса Рахмонов расположился на 15-й позиции.

«Добро пожаловать в ТОП-15»,- написал менеджер Шавката Саят Абдрахманов.

Напомним, в минувшие выходные Шавкат Рахмонов нокаутировал в первом раунде гайанца Карлстона Харриса (17-5). Их бой проходил в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), по итогам которого «Кочевник» получил бонус в 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление вечера». Для Рахмонова эта победа стала третьей в UFC. Две предыдущие он одержал также досрочно.


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