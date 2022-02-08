Шавкат Рахмонов впервые попал в ТОП-15 рейтинга UFC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (15-0) после третьей победы в UFC впервые удостоился попадания в официальный рейтинг организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии списка лучших файтеров полусреднего веса Рахмонов расположился на 15-й позиции.
«Добро пожаловать в ТОП-15»,- написал менеджер Шавката Саят Абдрахманов.
Напомним, в минувшие выходные Шавкат Рахмонов нокаутировал в первом раунде гайанца Карлстона Харриса (17-5). Их бой проходил в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), по итогам которого «Кочевник» получил бонус в 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление вечера». Для Рахмонова эта победа стала третьей в UFC. Две предыдущие он одержал также досрочно.
- Пекин-2022: Казахстанские лыжницы выступили в квалификации в спринте
- Пекин-2022: Австрийский горнолыжник Маттиас Майер защитил олимпийский титул в супергиганте
- Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады
- Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
- Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области
- Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана