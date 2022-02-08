Шавкат Рахмонов вошел в топ лучших непобежденных бойцов MMA в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский «Матч ТВ» собрал в одном рейтинге всех непобежденных бойцов мира, куда включил и известного казахстанского файтера Шавката Рахмонова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Рейтинг бойцов без поражений выглядит так. Первый - Ярослав Амосов, 26 побед, чемпион Bellator в полусреднем весе.

Второе место у Хусейна Асхабова - 23 победы, последние бои проводит в украинском промоушене WWFC.

19-0 у Мовлида Хайбулаева (PFL), 18-0 у Эй Джея Макки (Bellator), 17-0 у Валентина Бенишева (болгарские промоушены), 16-0 у Рустама Керимова (ACA).

Рекорд 15-0, кроме Рахмонова, есть еще у шести бойцов, но ни у кого из перечисленных здесь нет 100-процентного показателя досрочных побед», - пишет российский сайт.

Напомним, что недавно казахстанец в первом раунде отправил в нокаут бойца из Гайаны Карлстона Харриса.



