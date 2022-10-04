Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов входит в пятерку файтеров с самой продолжительной действующей победной серией в полусреднем весе UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов имеет в своем активе четыре победы подряд в промоушене.

Топ-5 бойцов полусреднего веса UFC с самой длинной серий побед:

5 побед — Шон Брэди

5 побед — Мишель Перейра

4 победы — Рэнди Браун

4 победы — Алекс Мороно

4 победы — Шавкат Рахмонов.

В последнем поединке казахстанский непобежденный боец (16-0) одержал досрочную победу над американским ветераном Нилом Магни удушающим приемом в конце второго раунда.









Фото: sports.kz











