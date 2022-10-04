22:08, 03 Октябрь 2022 | GMT +6
Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 UFC
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов входит в пятерку файтеров с самой продолжительной действующей победной серией в полусреднем весе UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Рахмонов имеет в своем активе четыре победы подряд в промоушене.
Топ-5 бойцов полусреднего веса UFC с самой длинной серий побед:
5 побед — Шон Брэди
5 побед — Мишель Перейра
4 победы — Рэнди Браун
4 победы — Алекс Мороно
4 победы — Шавкат Рахмонов.
В последнем поединке казахстанский непобежденный боец (16-0) одержал досрочную победу над американским ветераном Нилом Магни удушающим приемом в конце второго раунда.
Фото: sports.kz