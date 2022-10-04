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    22:08, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 UFC

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов входит в пятерку файтеров с самой продолжительной действующей победной серией в полусреднем весе UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рахмонов имеет в своем активе четыре победы подряд в промоушене.

    Топ-5 бойцов полусреднего веса UFC с самой длинной серий побед:

    5 побед — Шон Брэди

    5 побед — Мишель Перейра

    4 победы — Рэнди Браун

    4 победы — Алекс Мороно

    4 победы — Шавкат Рахмонов.

    В последнем поединке казахстанский непобежденный боец (16-0) одержал досрочную победу над американским ветераном Нилом Магни удушающим приемом в конце второго раунда.



    Фото: sports.kz





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