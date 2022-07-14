14 Июля 2022 11:11

Шавкат Рахмонов вошел в ТОП-10 глобального рейтинга ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт MMAFighting.com представил обновленную версию глобального рейтинга сильнейших боксеров смешанных единоборств во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рейтинг издания не ограничен одной ММА-организацией и включает в себя бойцов из разных лиг (UFC, Bellator, ONE FC и др.)

В табеле о рангах полусреднего веса выступающий в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов поднялся с 13-й позиции на восьмую.

В конце июня «Номад» победил удушающим приемом американского файтера Нила Мэгни.

Рейтинг полусреднего веса ММА по версии MMAFighting.com

1. Камару Усман

2. Колби Ковингтон

3. Хамзат Чимаев

4. Леон Эдвардс

5. Гилберт Бёрнс

6. Белал Мухаммад

7. Ярослав Амосов

8. Шавкат Рахмонов

9. Висенте Луке

10. Шон Брэди

11. Стивен Томпсон

12. Майкл Кьеза

13. Логан Сторли

14. Роберто Солдич

15. Кевин Холланд





Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94