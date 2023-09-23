Шавкат Рахмонов – в топ-карде главного турнира в Лас-Вегасе

Президент Ultimate Fighting Championship — крупнейшей в мире организации ММА – Дэйна Уайт официально объявил бой Шавкат Рахмонов - Стивен "Вандербой" Томпсон 16 декабря на UFC 296 - арена T-Mobile в Лас-Вегасе. В главном событии тут чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс, который выступит против Колби Ковингтона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В рейтинге полусредневесов Шавкат Рахмонов сейчас шестой, а Томпсон – седьмой

- Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холландом, а Рахмонов имеет 17-0 и 100% финишей. Мы продолжаем работать над кардом. Это будет один из лучших турниров этого года! Увидимся на боях! - отметил президент UFC.

Еще в кард UFC 296 вместе с боем Рахмонов - Томпсон добавили поединок Тони Фергюсон - Пэдди Пимблет. До этого в со-главный бой поставили чемпиона наилегчайшего веса Алехандро Пантожу против Брэндона Ройвала.