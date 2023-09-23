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    16:02, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов – в топ-карде главного турнира в Лас-Вегасе

    мма ufc
    Фото: t.me/sportilinet

     

    Президент Ultimate Fighting Championship — крупнейшей в мире организации ММА – Дэйна  Уайт официально объявил бой Шавкат Рахмонов - Стивен "Вандербой" Томпсон 16 декабря на UFC 296 - арена T-Mobile в Лас-Вегасе. В главном событии тут чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс, который выступит против Колби Ковингтона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В рейтинге полусредневесов Шавкат Рахмонов сейчас шестой, а Томпсон – седьмой

    - Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холландом, а Рахмонов имеет 17-0 и 100% финишей. Мы продолжаем работать над кардом. Это будет один из лучших турниров этого года! Увидимся на боях! - отметил  президент UFC.

    Еще в кард UFC 296 вместе с боем Рахмонов - Томпсон добавили поединок Тони Фергюсон - Пэдди Пимблет. До этого в со-главный бой поставили чемпиона наилегчайшего веса Алехандро Пантожу против Брэндона Ройвала.

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