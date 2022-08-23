Шавкат Рахмонов узнал свое место в рейтинге UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - UFC опубликовал обновленную версию рейтинга полусреднего дивизиона, в котором на выходных определился новый чемпион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теперь уже бывший обладатель титула Камару Усман после сенсационного поражения нокаутом от Леона Эдвардса занял первую строчку. На второе место сместился Колби Ковингтон . Третий — Хамзат Чимаев .

Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов остался на прежней позиции — 11-й. Его наиболее вероятный оппонент по следующему бою Стивен Томпсон потерял одну позицию, став седьмым.





Фото: sports.kz











