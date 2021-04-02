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    14:16, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов узнал дату боя и второго соперника в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился следующий соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова (13-0) в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации издания MMA DNA, 26 июня Рахмонов встретится в октагоне с опытным 39-летним бразильцем Мишелом Празерисом (26-3). Бой пройдет в рамках очередного турнира UFC, точное название и место проведения которого станет известно позднее.

    Напомним, что в своем предыдущем бою, который состоялся на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ), Рахмонов успешно дебютировал в UFC, победив сабмишном в первом раунде другого представителя бразилии Алекса Оливейру (22-9).

    Что касается Празериса, то последнее выступление в клетке сложилось для него неудачно — в феврале 2019 года он проиграл единогласным решением судей Исмаилу Наурдиеву (20-5) из Австрии и с тех пор не проводил боев.


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