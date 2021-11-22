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    14:41, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов сразится с гайанским бойцом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гайанский боец смешанных единоборств Карлстон Харрис (17-4) подписал контракт на поединок в UFC с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом файтер проинформировал в своем Instagram: «С гордостью сообщаю, что подписал контракт на следующий бой, который состоится 5 февраля 2022 года против казахстанского проспекта Шавката Рахмонова, погнали!»

    Для Шавката предстоящий бой станет третьим в UFC, в двух предыдущих он одержал досрочные победы сабмишенами над бразильскими бойцами: Алексом Оливейрой и Мишелом Празерисом. Харрис также пока провел в UFC два боя, в которых одержал две досрочные победы в первом раунде.


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