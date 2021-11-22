Шавкат Рахмонов сразится с гайанским бойцом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гайанский боец смешанных единоборств Карлстон Харрис (17-4) подписал контракт на поединок в UFC с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом файтер проинформировал в своем Instagram: «С гордостью сообщаю, что подписал контракт на следующий бой, который состоится 5 февраля 2022 года против казахстанского проспекта Шавката Рахмонова, погнали!»

Для Шавката предстоящий бой станет третьим в UFC, в двух предыдущих он одержал досрочные победы сабмишенами над бразильскими бойцами: Алексом Оливейрой и Мишелом Празерисом. Харрис также пока провел в UFC два боя, в которых одержал две досрочные победы в первом раунде.