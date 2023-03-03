Шавкат Рахмонов провел первую дуэль взглядов с соперником перед топовым боем в UFC
3 Марта 2023, 09:43
Фото: sports.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов утром 5 марта проведет поединок против американца Джеффа Нила в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В рамках предбоевой недели участники ивента провели традиционную пресс-конференцию и впервые встретились лицом к лицу.
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