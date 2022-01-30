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Шавкат Рахмонов проведет третий бой в UFC
30 Января 2022 14:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) проведет свой третий поединок в UFC — на турнире UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе он встретится с гайанцем Карлстоном Харрисом (17-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Для Шавката Рахмонова это будет третий бой в UFC. Казахстанец дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне в октябре 2020 года, победив сабмишном в первом раунде бразильца Алекса Оливейру (22-11-1). Затем в июне 2021 года Рахмонов засабмитил во втором раунде другого бойца из Бразилии — Мишела Празериса (26-4).
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