Шавкат Рахмонов проведет третий бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) проведет свой третий поединок в UFC — на турнире UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе он встретится с гайанцем Карлстоном Харрисом (17-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для Шавката Рахмонова это будет третий бой в UFC. Казахстанец дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне в октябре 2020 года, победив сабмишном в первом раунде бразильца Алекса Оливейру (22-11-1). Затем в июне 2021 года Рахмонов засабмитил во втором раунде другого бойца из Бразилии — Мишела Празериса (26-4).