Шавкат Рахмонов проведет бой против легендарного бойца UFC в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (15-0) следующий поединок в UFC проведет 25 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Шавкат Рахмонов «Номад» выйдет в октагон с Нилом «Гаитянской сенсацией» Мэгни (26-8).

Мэгни является автором сразу нескольких рекордов в UFC. Он делит первое место с Роджером Уэртой и Кевином Холландом по количеству побед за календарный год — в 2014 году Нил выиграл пять боев. Также ему принадлежит рекорд UFC по количеству побед решением судей — 13. Мэгни делит первое место с Жоржем Сен-Пьером по количеству побед в UFC в полусреднем весе за всю историю промоушна — 15. Также Нилу Мэгни принадлежит рекорд по общей продолжительности боев в истории UFC в полусреднем весе — 5:34:48.

Напомним, в феврале этого года «Номад» нокаутировал Карлстона Харриса, забрав приз за лучшее выступление вечера, после чего бросил вызов Мэгни.