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Шавкат Рахмонов прошел финальное взвешивание и дуэль взглядов перед топовым боем в UFC

4 Марта 2023, 09:10
Шавкат Рахмонов прошел финальное взвешивание и дуэль взглядов перед топовым боем в UFC Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников главного карда турнира UFC 285, в рамках которого в октагон выйдет казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразится с седьмым номером рейтинга полусреднего дивизиона американцем Джеффом Нилом (15-4).

Накануне поединка Шавкат показал на весах 171 фунт (77,56 кг) при лимите 170 фунтов (77,1 кг), однако столь небольшой перевес допускается в нетитульных боях. Что касается Нила, то он значительно превысил положенный лимит — его показатель составил 175 фунтов (79,37 кг). Тем не менее, бой состоится, но уже в промежуточном весе, а Нил будет вынужден отдать 30% от своего гонорара Рахмонову в качестве компенсации.
На финальном взвешивании соперники показали те же цифры на весах, после чего встретились лицом к лицу. Видео процесса можно посмотреть ниже.
Бой Шавкат Рахмонов — Джефф Нил пройдет утром 5 марта


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