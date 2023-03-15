Шавкат Рахмонов получит финансирование для подготовки к поединкам – Минкультуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов встретился с известным казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня встретился с одной из главных звезд казахстанского спорта - Шавкатом Рахмоновым. Наш непобежденный боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников. Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам», - сообщил в Facebook Асхат Оралов.

Министр отметил, что Шавкат заставил весь мир говорить о Казахстане.

«Этим шагом мы выражаем ему свою благодарность. Было очень приятно встретиться с ним лично. Желаю ему продолжить свою впечатляющую победную серию и достичь главной цели - завоевать чемпионский пояс UFC», - добавил Асхат Оралов.

Ранее Шавката Рахмонова с размахом встретили в Казахстане после пятой победы в UFC. Недавно в Лас-Вегасе он победил американца Джеффа Нила (15-5). Для казахстанца эта победа стала 17-й в карьере, при этом все свои поединки он завершал досрочно. В рейтинге полусреднего веса Рахмонов поднялся на шестую строчку.



