РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:57, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сообщил о подписании нового контракта с UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отмечается, что соглашение рассчитано на несколько боев. Финансовые условия сделки не раскрываются.

    Напомним, свой последний на сегодня поединок в UFC казахстанский файтер провел 5 февраля против Карлстона Харриса и одержал победу нокаутом в первом раунде.

    Недавно Рахмонов узнал своего следующего соперника в американском промоушне: им станет рекордсмен UFC по количеству побед (19) Нил Магни по прозвищу «Гаитянская сенсация».

    Теги:
    Спорт Боевые искусства
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!