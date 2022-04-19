Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сообщил о подписании нового контракта с UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отмечается, что соглашение рассчитано на несколько боев. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Напомним, свой последний на сегодня поединок в UFC казахстанский файтер провел 5 февраля против Карлстона Харриса и одержал победу нокаутом в первом раунде.

Недавно Рахмонов узнал своего следующего соперника в американском промоушне: им станет рекордсмен UFC по количеству побед (19) Нил Магни по прозвищу «Гаитянская сенсация».