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Шавкат Рахмонов оказался тяжелее своего соперника по третьему бою в UFC

5 Февраля 2022 05:55
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Шавкат Рахмонов оказался тяжелее своего соперника по третьему бою в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прошел обязательную процедуру взвешивания перед своим третьим боем в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский боец показал на весах 77,34 килограммов в то время, как его соперник гайанец Карлстон Харрис оказался немногим легче 76,65 кг. Лимит полусреднего веса составляет 77,1 кг, но в нетитульных боях разрешается небольшой перевес.

Поединок Рахмонов — Харрис состоится уже пятого февраля на турнире Лас-Вегасе в главном карде UFC Fight Night 200. По казахстанскому времени утром шестого числа.

Напомним, Шавкат Рахмонов провел два боя в UFC: он победил сабмишном бразильцев Алекса Оливейру (22-11-1-2) и Мишела Празериса (26-4).

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