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    15:49, 05 Март 2023 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов официально стал лучшим непобежденным бойцом UFC

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов добился уникального достижения в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня утром по времени Астаны на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) «Номад» победил в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя 17-0.

    На данный момент это наилучшие цифры среди всех непобежденных файтеров в ростере UFC. Рахмонов благодаря сегодняшнему успеху опередил Мовсара Евлоева (16-0) и Умара Нурмагомедова (16-0).

    Стоит также отметить, что Шавкат, в отличии от своих главных конкурентов, все свои бои завершил досрочно.


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