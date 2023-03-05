Шавкат Рахмонов официально стал лучшим непобежденным бойцом UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов добился уникального достижения в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня утром по времени Астаны на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) «Номад» победил в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя 17-0.

На данный момент это наилучшие цифры среди всех непобежденных файтеров в ростере UFC. Рахмонов благодаря сегодняшнему успеху опередил Мовсара Евлоева (16-0) и Умара Нурмагомедова (16-0).

Стоит также отметить, что Шавкат, в отличии от своих главных конкурентов, все свои бои завершил досрочно.