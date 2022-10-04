Шавкат Рахмонов официально поднялся в рейтинге UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официально обновились рейтинги дивизионов UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов переместился с 11-го на 10-е место рейтинга полусреднего веса. Это случилось после того, как звездный американец Хорхе Масвидаль потерял две позиции.

Последний на сегодня бой «Номад» провел 25 июня этого года, в котором он удушающим приемом во втором раунде «удосрочил» американского файтера Нила Магни.

Ранее сообщалось, что UFC намерен устроить Рахмонову поединок со Стивеном Томпсоном, однако боец из США отказался от битвы с Шавкатом.

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94











