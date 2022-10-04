14:47, 04 Октябрь 2022 | GMT +6
Шавкат Рахмонов официально поднялся в рейтинге UFC
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официально обновились рейтинги дивизионов UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов переместился с 11-го на 10-е место рейтинга полусреднего веса. Это случилось после того, как звездный американец Хорхе Масвидаль потерял две позиции.
Последний на сегодня бой «Номад» провел 25 июня этого года, в котором он удушающим приемом во втором раунде «удосрочил» американского файтера Нила Магни.
Ранее сообщалось, что UFC намерен устроить Рахмонову поединок со Стивеном Томпсоном, однако боец из США отказался от битвы с Шавкатом.
Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94