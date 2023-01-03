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Шавкат Рахмонов назвал дату следующего боя в UFC и имя соперника

3 Января 2023, 13:38
Шавкат Рахмонов назвал дату следующего боя в UFC и имя соперника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов подтвердил, что его поединок с американцем Джеффом Нилом будет перенесен на весну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники должны были подраться 14 января, однако Нил получил травму и был вынужден сняться с турнира. В Instagram Шавкат сказал, что поединок с представителем США состоится в марте.

«Джефф Нил получил травму. У другого соперника выйти не получилось. Даст Бог, бой отложили до марта», - отметил Рахмонов.

Фото: sports.kz


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