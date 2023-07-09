Шавкат Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Шавката Мирзиёева сопровождали супруга, дети и внуки. После того как кандидат в президенты проголосовал, он поговорил с местными жителями, прибывшими на избирательный участок.

Ранее сообщалось, что сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. По состоянию на 11:00 часов в голосовании на приняли участие более 33% избирателей, в связи с чем выборы признаны состоявшимися. В выборах участвуют четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов.