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Шавкат Мирзиёев призвал жителей Узбекистана активно вакцинироваться

29 Июля 2021 14:02
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Шавкат Мирзиёев призвал жителей Узбекистана активно вакцинироваться

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране призвал население активно вакцинироваться. Об этом стало известно по итогам прошедшего видеоселекторного совещания под председательством Президента страны Шавката Мирзиёева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Меня заинтересовало исследование ведущих мировых ученых: пандемия коронавируса, по их оценкам, продлится 10 лет. Нам нужно научиться жить с этим вирусом. Распространение болезни вновь усилилось. В такой сложной ситуации от граждан требуется принятие решительных мер, поэтому надо всем вакцинироваться», - сказал Президент Узбекистана.

Он отметил, что правительство и дальше будет бороться за жизнь каждого гражданина и направит на это необходимые средства, при этом напомнив, что граждане несут ответственность за свою жизнь и здоровье.

«Вакцинировавшийся выписывается из больницы за четыре дня, а тем, кто не привился, приходится очень сложно. Да, после вакцины можно заразиться, но болезнь протекает в легкой форме», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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