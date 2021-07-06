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Шавкат Мирзиёев поздравил Елбасы с днем рождения

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Июля 2021, 13:17
Шавкат Мирзиёев поздравил Елбасы с днем рождения

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и новых достижений в ответственной деятельности в интересах народа Казахстана.

Президент Узбекистана отметил, что Нурсултан Назарбаев заслужил большое уважение и признание как лидер своей страны, основоположник эффективных реформ, автор признанных мировым сообществом глобальных инициатив, а также как основатель казахстанско-узбекских отношений стратегического партнерства.

Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил отношения дружбы и добрососедства между братскими народами двух стран.


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