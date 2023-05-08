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Шавкат Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
8 Мая 2023, 14:42
Шавкат Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана Фото: gazeta.uz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил сегодня на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной Конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно», - сказал глава Узбекистана.

Он объяснил причину данного решения и отказа от оставшихся трёх с половиной лет своего президентского срока.

«Согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьёзно меняются отношения и баланс.

Во-вторых, обновлённая Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи.

В-третьих, наш народ ждёт от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах.

В-четвёртых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития. Считаю, что в текущей ситуации это будет самым верным и справедливым решением», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.

Поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената были внесены в Избирательный кодекс 6 мая.


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