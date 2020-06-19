Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Елбасы

Шавкат Мирзиёев – Нурсултану Назарбаеву: Уверен, Вы победите этот вирус

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июня 2020, 09:38
Шавкат Мирзиёев – Нурсултану Назарбаеву: Уверен, Вы победите этот вирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмма в адрес Первого Президента Казахстана поступила от Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Как отмечается, Шавкат Мирзиёев с большой тревогой и беспокойством воспринял весть о заболевании Елбасы коронавирусом.

«Хочу вновь искренне выразить Вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с Вами в эту сложную пору.

Уверен, что Вы в скорое время, несомненно, победите этот вирус и пойдете на поправку.

Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов.

Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с Вами», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, п овода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.


Узбекистан   Первый Президент - Елбасы   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС