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    10:57, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Шавхат Утемисов назначен руководителем аппарата Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Утемисов Шавхат Анесович назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Шавхат Утемисов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. В 1985 году окончил Уральский педагогический институт имени А. Пушкина, в 2000 году — Академию государственной службы при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начал в 1985 году учителем истории в средней школе поселка Чапаево Уральской области.

    В 1987-1992 гг. находился на работе в комсомольских органах. За этот период работал инструктором, заведующим отделом комсомольских организаций Чапаевского райкома комсомола, инструктором, заведующим, секретарем-заведующим отделом организационно-союзной работы Уральского обкома комсомола.

    В 1992-1994 гг. работал председателем комитета по делам молодежи Уральской областной администрации.

    С 1994 по 2000 гг. был начальником управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальником управления туризма и спорта Западно-Казахстанской области.

    В 2000-2001 гг. являлся председателем телерадиокомпании Западно-Казахстанской области.

    В 2001-2002 гг. — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

    С 2002 по 2006 гг. работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

    В 2006-2007 гг. — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

    В 2007-2011 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

    В 2012-2016 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

    В 2016-2021 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.


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