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Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева

19 Января 2023, 21:44
Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве Улытауской области назначили нового акима. Им стал Шапагат Аубакир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом Сатпаева назначен Шапагат Аубакир. Аким Улытауской области Берик Абдигалиулы принял участие во внеочередной сессии городского маслихата, где предложил на согласование кандидатуру Шапагата Аубакира. Депутаты Сатпаевского городского маслихата ее поддержали. Затем глава региона представил нового акима активу города.


Шапагат Аубакир родился в 1983 году. С 2006 года работает на государственной службе. Был главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Сатпаева. Занимал должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаева», руководителя отдела экономики и финансов Сатпаева. С октября 2021 года по настоящее время работал заместителем акима Сатпаева.


Фото: пресс -служба акимата региона Улытау

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