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Шантажистка вымогала крупную сумму денег у 18-летнего парня в Атырау

23 Июля 2021 10:21
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Шантажистка вымогала крупную сумму денег у 18-летнего парня в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 21-летняя жительница города Атырау неоднократно вымогала деньги у 18-летнего парня. Сначала она взяла у него 2 млн тенге, потом потребовала еще 1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Молодой человек позвонил в полицию, объяснил ситуацию и попросил о помощи. По его словам, все это время она шантажировала, что заявит об изнасиловании. Однако молодой человек утверждает, что интимная связь состоялась по обоюдному согласию. Они даже работали в одном месте. По словам парня, он хорошо знаком с девушкой и даже познакомил ее с родителями.

Управление по борьбе с экстремизмом Атырауской области задержало подозреваемую при вымогательстве 500 тысяч тенге. В ходе расследования выяснилось, что гражданка был членом деструктивной религиозной секты.

В настоящее время в отношении 21-летней девушки ведется досудебное следствие в соответствии с частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса РК. Также выясняется, была ли причастна девушка, вымогавшая деньги, к другим фактам вымогательства.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью  
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