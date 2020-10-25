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Шансы партий на предстоящих парламентских выборах прокомментировал Ислам Кураев

Автор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2020, 17:46
Шансы партий на предстоящих парламентских выборах прокомментировал Ислам Кураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Ислам Кураев оценил шансы партий на предстоящих парламентских выборах, передает МИА «Казинформ».

«Буквально 21 октября Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об очередных выборах в нижнюю палату Парламента - Мажилис. Соответствующий указ «О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан» был опубликован на интернет-сайте Главы государства - Akorda.kz. Это первые выборы, проходящие по пропорциональной системе, которые пройдут в конституционный срок, так как ранее по тем или иным причинам, все выборы проводились досрочно. Таким образом с 21 октября задан обратный отсчет работы Мажилиса 6-го созыва. С каким багажом подошли партии к выборам? Во-первых, у каждой из партий в принципе было достаточно времени для подготовки, ведь, как говорят, следующий электоральный цикл начинается сразу на следующий день после опубликования итогов голосования. Во-вторых, у тех, кто желал создать свою партию, также было много времени и возможностей сделать это. Тем более что в рамках политической реформы были практически реализованы многие важные предложения членов НСОД. Это и принятый закон о парламентской оппозиции, это снижение порога для регистрации партии, это существенная либерализация закона о митингах и многое другое. Кто и как этим воспользовался или нет, это уже другой вопрос», - считает Ислам Кураев.

По его словам, в итоге, в выборах могут принять участие 6 официально зарегистрированных в Министерстве юстиции партий: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Бірлік», демократическая партия Казахстана «Ак жол»; партия «Нур Отан»; Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

«В третьих, для партий четко обозначен ориентир будущего формата проведения выборов. Сюрпризов не будет. Вопреки мнению популистов, на заседании ЦИК РК было поставлена жирная точка в вопросе онлайн-голосования. Таким образом, выборы пройдут в традиционном формате – через тайное голосование бумажным бюллетенем в урну. Так что вся риторика относительно того, что предстоящие выборы будут минимально прозрачными, канула в лету. Теперь четко ясно – оценка прозрачности и транспарентности выборов будет зависеть от независимых наблюдателей. В принципе, государство этого и добивалось, сделать выборы максимально демократичными», - заявил политолог.

Ислам Кураев высказался относительно предстоящего расклада сил и количества завоеванных каждой партией мандатов.

«Думаю, ни у кого каких-либо иллюзий возникать не должно. Говорить о том, что партия власти в лице «Nur Otan» будет обеспечивать себе победу не в конкурентной борьбе – разговоры от лукавого. Все эти домыслы имеют все более сомнительный характер. Здесь все ясно и понятно. Партия конституционного большинства уже приложила немало усилий, чтобы в будущем сохранить за собой статус доминирующей партии в парламенте. Кстати, об этом свидетельствуют и данные соцопросов», - сказал И.Кураев.

По словам политолога, согласно проведенному социологическому мониторингу Института общественно политики уровень поддержки партии «Nur Otan» составляет 76,8%. Кроме того, 70,7% считают, что у партии нет конкурентов на политическом поле, а 69,2% респондентов дальнейшее развитие страны связывают только с этой партией.

«Конечно, к данным можно было бы и отнестись скептически, если бы дуплетом не были опубликованы данные другой независимой аналитической структуры. Так в свою очередь, исследование провел и Казахстанский исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»)», - отметил эксперт.

По мнению независимых авторов социологического мониторинга, уровень доверия к партиям выглядит следующим образом:

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«Стоит отметить, что рейтинги Nur Otan еще в июне были ниже, чем в сентябре. Поэтому попробуем разобраться, что так сильно повлияло на настроения граждан. Насколько мы помним, колоссальную комплексную работу партия проводила в период режима ЧС, начиная от консультационной работы через свои общественные приемные, работавшие в онлайн режиме и заканчивая оказанием благотворительной помощи. Это сильно повлияло в целом на результаты. Плюс ко всему, это «перезагрузка» - обновление партии, через внутрипартийные выборы с демократическим выдвижением из своих собственных рядов нового актива. К этому стоит добавить, сопровождавшую праймериз нестандартную и оригинальную агитационную кампанию, фактически охватившую все регионы, и вовлекшую в обсуждение проектов предвыборных программ партии сотни тысяч граждан», - подчеркнул И.Кураев.

Как заметил политолог, к сожалению, все остальные партии в этот период отсиживались и не проявляли каких-либо инициатив.

«За исключением популизма от «Ак Жол» и постоянных постов в социальных сетях от ряда депутатов КПНК. Еще нет-нет мелькал съезд партии «Ауыл» и в принципе на этом все. Впрочем, и результаты социологических опросов говорят о слабом уровне доверии к этим партиям. Судя по всему, борьба за оставшиеся после Nur Otan места в Мажилисе и маслихатах развернется уже между оставшимися партиями и соревноваться они будут, прежде всего, между собой. Очевидно, что до выборов картина особо не изменится. В противном случае просто нужно лишь чудо. Но в целом данные могут поменяться в 510% (при чем в обе стороны) для Nur Otan и в 1-5% для других партий. Так что, когда до выборов остается менее чем 80 дней, партиям остается лишь пожелать хороших результатов в решающий день. Но и, конечно же, от них общество ожидает конкретных предложений по решению ряда проблем, образовавшихся в государстве», - резюмировал Ислам Кураев.

Напомним, 21 октября Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.


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