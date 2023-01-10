Шансы на возвращение бренда McDonald's озвучили в РК

10 Января 2023, 14:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шансы на возвращение в Казахстан бренда McDonald's оценил генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах судебного процесса по делу известного бизнесмена Кайрата Боранбаева журналисты поинтересовались у Асета Машанова: связана ли остановка деятельности сети McDonalds с уголовным делом Боранбаева или это два разных события?

«Насколько мне известно, это никак не связано. Конечно, нужно узнать это у глобальной корпорации McDonalds, но насколько мне известно это никак не связано с этим делом», - сказал Асет Машанов.

На вопрос, есть ли шансы на возвращение McDonalds в Казахстан, он заявил, что это зависит от многих факторов.

«Я на этот вопрос точно ответить не могу, так как это решает глобальная корпорация. Это зависит от текущей геополитической ситуации - как она разрешится, наверное, эти факторы тоже каким-то образом повлияют на восстановление прежней системы поставок, и тогда будет решаться этот вопрос. Мы не исключаем, но точно на вопрос ответить не могу, потому что я не компетентен», - заявил Асет Машанов.

Журналисты уточнили, связано ли это только с санкциями против России, так как ранее речь шла о налаживании в Казахстане мясоперерабатывающего завода.

«Это не наш бизнес, мы этим не занимаемся, я не знаю, кто говорил и будет строить. Мы призываем наших местных поставщиков соответствовать стандартам, аккредитоваться, повышать свои сертификации, производственные линии. Но да, наш холдинг занимается развитием локальных поставщиков собственными силами, но то, что по мясу касается, мы ведем переговоры уже не первый год с ведущими производителями в Казахстане», - пояснил Асет Машанов.

Спикер также сообщил, что McDonalds были озвучены условия работы.

«Это было отдельное совещание с представителями Мясного союза и другими поставщиками, и были озвучены минимальные условия: что необходимо для того, чтобы соответствовать стандартам и глобальным требованиям, и после этого уже были созданы рабочие группы, которые дальше отрабатывали этот вопрос. Но далее мы не обсуждали, и это было меньше месяца назад, после нового года уже не обсуждался этот вопрос», - добавил Асет Машанов.