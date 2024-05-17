Шанс начать сначала: как бывшие заключенные интегрируются в обществе

Отношение к бывшим осужденным в обществе неоднозначное. Чаще всего, из-за резкого восприятия, те, кто был осужден, возвращается обратно в места лишения свободы. Но есть ли шанс не пойти на рецидив и начать свою жизнь с чистого листа – разбиралась в вопросе корреспондент агентства Kazinform.

С чего обычно начинается подготовка осужденного к освобождению? Чтобы изучить этот момент, корреспондент посетила исправительное учреждение, а именно - следственный изолятор. Здесь кроме следственно-арестованных (находящихся под следствием), могут отбывать свой полноценный срок те, кто впервые получил судимость. Обычно они трудятся в хозяйственной обслуге учреждения.

Фото: Дарья Аверченко

Медет (имя героя изменено) находился здесь 2 года. В тот день, когда корреспондент находилась на территории учреждения, он как раз освобождался. Его осудили за распространение наркотиков.

- Работал в хозяйственной обслуге. Конечно, рад что возвращаюсь домой. Проблем никаких нет, меня дома ждет мама, братья и сестры. Планирую вернуться на прежнее место работы и зарабатывать деньги. Единственное - очень сильно жалею что оступился, но урок получен хороший - возвращаться не планирую, - сказал мужчина.

Но, таких позитивных историй не слишком много. В основном, в особенности после большого срока, осужденным некуда возвращаться. Возникает много проблем в социальной сфере и это становится причиной совершения рецидива. Чтобы избежать этого, проводится комплекс мероприятий.

- Подготовка к освобождению начинается с того момента, когда осужденный прибыл к нам. Все начинается с беседы - я уточняю, какой у него социальный статус, семейное положение, образ жизни - это и играет потом огромную роль при освобождении. За год до события, мы направляем уведомление в акимат, отдел занятости, о том, что в такое-то время, в такой-то район освобождается осужденный и если он обратится за помощью в местный исполнительный орган, то в уведомлении указывается просьба об оказании ему содействия, - рассказала начальник отряда учреждения №76 города Костанай Дарига Муканова.

Фото: Дарья Аверченко

Сама девушка в роли начальника отряда трудится более 10 лет. Как отмечает капитан юстиции, за все эти годы случаи бывали разные. Помочь страются искренне каждому.

- За месяц мы повторно всех оповещаем. Также в этот период проводим ярмарки вакансий, встречи у ворот (это мероприятие, куда приглашаются госорганы для оказания консультативной помощи освобождающимся осужденные - прим. автора). В целом помогаем, скажем так, встать на правильный путь, а там дальше зависит от осужденного, - рассказала Дарига Муканова.

Фактор наличия семьи и жилья конечно играет роль, но как уверяет начальник отряда, очень многое зависит от самого человека.

По стандарту, после освобождения, уже бывший заключенный может получить 2МРП (сейчас идет пересмотр этой суммы в сторону увеличения). Для того, чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение, им необходимо встать на учет в качестве безработных. Здесь и начинаются проволочки - не все осужденные обращаются в специализированные органы.

Еще один орган, который работает с осужденными, но уже по другую сторону колючей проволоки - это служба пробации - еще одно подразделение Департамента уголовно-исполнительной системы Костанайской области.

- В первую очередь служба пробации осуществляет исполнение наказания, не связанного с лишением свободы. У нас есть несколько видов наказания: это ограничение свободы, условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, общественные работы и контроль лиц, которым запрещено заниматься определенными видами деятельности. Основная наша категория подучетных лиц - это ограничение свободы - те кто впервые получил уголовное наказание прямо из-за зала суда, а также осужденные, которым заменили лишение свободы на ограничение, - рассказал начальник службы пробации города Костаная Аслан Медыбаев.

Фото: Дарья Аверченко

Важный момент - условно-досрочно освобожденных контролируют участковые инспекторы полиции, а если осужденному смягчили вид наказания на ограничение свободы, то он уже подконтролен службе пробации. Раньше решение всех социальных и иных вопросов осужденных было в компетенции службы пробации. После ряда изменений, полномочия перешли в местные исполнительные органы, но пул работы, в виде разъяснений и сопровождения все же остался на плечах инспекторов.

- Есть процент осужденных, которые после постановки на учет, стремятся изменить свою жизнь в лучшую сторону. Особенно это семейные люди, у которых есть стимул. Хочу отметить, что несмотря на лишение нас функции помогать освободившимся, мы все равно направляем и помогаем. Есть сидельцы, которые не один десяток лет провели за решеткой - они элементарных вещей не знают, куда обращаться и что делать. Стараемся помочь всем, - говорит Аслан Медыбаев.

По его словам, в первую очередь освобожденным нужна помощь в трудоустройстве. Далее вопросы жилья и прописки. На третьем месте - получение медицинских услуг.

- С документацией обычно проблем нет, так как этот момент решается еще в пределах учреждения, - отмечает начальник службы.

Все же, самым деликатным моментом остается вопрос трудоустройства. По словам Аслана Медыбаева, человеку, с пометкой «судим» сложно найти работу. К сожалению, работодатели относятся к бывшим заключенным с подозрением. Но за годы сотрудничества с разными организациями, уже подписан не один меморандум о кооперации. Пока работает все только в положительном ключе.

- В основном требуются разнорабочие. Некоторые работодатели готовы даже обучать, представлять жилье, лишь бы человек не был ленивым и добросовестно относился к труду, - отметил спикер.

Однако, по его словам, нередки случаи, когда бывшие осужденные или ныне отбывающие условный срок работать отказываются, либо безответственно относятся к работе, как к «послаблению» наказания. И как часто это бывает - их снова возвращают в места лишения свободы.

- К сожалению, такой контингент людей будет. И даже, если это будет самый маленький процент, в обществе он сохранится. Несмотря на то, что работа проводится на совесть - за период службы, пошла хорошая тенденция сокращения категории подучетных лиц по различным видам наказания - будут и те, кто снова вернется «за решетку», - поясняет Аслан Медыбаев.

Корреспонденту агентства Kazinform удалось побеседовать с осужденными, которые сейчас находятся на этапе интеграции в общество.

- Отбываю свой срок с 2013 года, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подрался, будучи нетрезвым. Ранее находился в колонии - поселения, устроился там сварщиком в фирму и работаю так до сих пор. Эта профессия очень нравится. Жду, когда окончательно срок подойдет к концу (январь 2025 года – прим. автора), продолжу работать. Возвращаться не хочу и вспомнить об этом тоже, - поделился осужденный Аркадий (имя изменено).

Еще одному осужденному помогли определиться с работой - служба пробации трудоустроила его заправщиком на станции. Мужчина был осужден за наркотики в 2021 году, но позже наказание ему было заменено с лишения на ограничение свободы.

- Я дополнительно работаю еще дворником. Да, так получилось, что был осужден, но эти два года отбывания срока, я просто вычеркнул их из жизни. За это время все изменилось, спасибо что семья была рядом - только от них и была поддержка. Больше возвращаться на этот путь не хочу, - отметил Дмитрий (имя изменено).