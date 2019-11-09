Шанс на успех был 10%: жамбылские кардиохирурги спасли жизнь молодому футболисту

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уникальную операцию провели в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал врач-кардиохирург высшей категории, заместитель директора по лечебной работе Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии Икромжон Мухамедов, врачи НКЦКТ спасли жизнь молодому футболисту, прибывшему в клинику в критическом состоянии с диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии».

В областной Жамбылской больнице, куда вначале попал спортсмен, врачи констатировали закупорку тромбами легочной артерии.

«Диагноз был подтверждён в нашем центре на мультиспиральном компьютерном томографе с контрастированием. В больнице пациенту установили кавафильтр-«ловушку» в нижнюю полую вену, для того чтобы тромбы в нижней конечности опять не попадали в легкие. Несмотря на проведение тромболизиса, улучшение не наступило. Пациент был переведен из Жамбылской областной больницы в НКЦКТ с диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии». Проще говоря, оторвался тромб, закупорив важнейший кровеносный сосуд», - пояснил Икромжон Мухамедов.

По его словам, тромбоэмболия легочной артерии является очень опасным заболеванием, часто приводящим к смерти. «Как правило, когда возникает это состояние, счет идет на минуты, и спасти человека может только своевременное установление так называемых «ловушек», проведение тромболиза, то есть растворение тромбов медикаментами. В областной больнице, несмотря на проведение тромболизиса, улучшения не произошло. Приступая к операции, врачи НКЦКТ признавали, что шансы на успех невелики - около 10%. Тем не менее, вопрос об отказе от оперативного вмешательства даже не стоял - пациенту пришлось рискнуть и удалить огромные тромбы со ствола легочной артерии в условиях искусственного кровообращения».

Операция прошла успешно – были удалены тромбы размером 5 и 8 см. Сейчас пациент готовится к выписке.

Отметим, что Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии действует в Таразе с 2008 года. Это современная клиника для оказания населению высокоспециализированной кардиологической, кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи. Сегодня в его стенах успешно проводят сложнейшие уникальные операции, возвращающие жизнь, казалось бы, безнадежным больным. Руководителем центра является доктор медицинских наук, профессор, академик АПМ РК, член-корреспондент НАН РК Сейтхан Джошибаев.

Врачи Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии отмечают, что болезни системы кровообращения сегодня в числе основных причин возникновения инвалидности, а также смертности взрослого населения в Казахстане. НКЦКТ осуществляет в Жамбылской области проект «Чистое сердце», направленный на раннее выявление, лечение сердечнососудистых заболеваний, а также на профилактику и оказание всесторонней медицинской помощи населению.

Построенное в Таразе здание научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии имеет комфортные палаты, 3 операционные, реанимационное отделение с современным оборудованием, а также зимние сады с фонтанами, предназначенные для ожидания посетителей и родственников пациентов.

Из года в год возрастает результативность жамбылской кардиохирургии. Объем оперативных вмешательств широк, проводятся все виды современных операций, включая как на закрытом, так и на «открытом» сердце, с применением аппарата искусственного кровообращения. Достижением последних лет является оперативное лечение пороков сердца среди детей раннего возраста с весом 5-7 кг. Ежегодно в клиническую практику внедряются новые методы и технологии с применением современного импортного оборудования. За всё это время в центре прооперированы тысячи пациентов с врожденными и приобретенными пороками сердца.

Как рассказал заместитель директора по лечебной работе Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии, врач-кардиохирург Икром Мухамедов, на сегодняшний день центром выполняется более 48 видов технологий, не считая уникальных операций.

«Ежегодно проводится около 300-400 открытых операций на сердце. 2 дня в неделю мы предоставляем экстренную помощь с острым коронарным синдромом. В нашей клинике ежегодная летальность до 5%, как в мировых клиниках. Оказывается бесплатная консультативная помощь, услуги телемедицины, выявляются внутриутробные пороки. Тесно сотрудничаем с перинатальным центром, оказывая помощь детям до года жизни. В связи с ростом ишемических болезней сердца выполняем аортокоронарное шунтирование. После выписки в течение года контролируем состояние пациента», - рассказал спикер.

С 2013 года медицинская помощь для жамбылцев предоставляется бесплатно, жители других регионов могут получить медицинскую помощь через портал бюро госпитализации.

Центр является клинической базой многих медицинских учебных заведений Казахстана по подготовке специалистов по кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации. За консультативно-лечебной помощью в Тараз сегодня обращаются из других стран.

В последние годы в Жамбылской области наблюдается развитие частного сектора здравоохранения, в том числе успешно оказывается высокоспециализированная кардиохирургическая помощь. Проводятся операции, которые ранее не делались. В Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии созданы все условия для оказания высокоспециализированной помощи населению.