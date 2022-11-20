Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни

20 Ноября 2022, 19:13

20 Ноября 2022, 19:13

Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во внеочередных выборах Президента РК активно участвуют жители Шалкарского района, где работают 38 избирательных участков, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

На всех участках проводятся различные ярмарки и спортивно-культурные мероприятия, а в районе Центрального рынка г. Шалкара проходит большая ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Напомним, согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября, бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки. По Актюбинской области – 71,23%

Фото: t.me/Aktobe_region