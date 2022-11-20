Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни

20 Ноября 2022, 19:13
Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни
20 Ноября 2022, 19:13

Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во внеочередных выборах Президента РК активно участвуют жители Шалкарского района, где работают 38 избирательных участков, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

На всех участках проводятся различные ярмарки и спортивно-культурные мероприятия, а в районе Центрального рынка г. Шалкара проходит большая ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Напомним, согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября, бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки. По Актюбинской области – 71,23%

Фото: t.me/Aktobe_region
Новости по теме
99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах
Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане
Читайте также
Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
Люди ожидают добрых перемен - председатель избирательного участка в Таразе
Свыше трех тысяч национальных и 43 международных наблюдателей работают в Алматы
Асанали Ашимов, Макпал Жунусова, Назым Кызайбай - кто из известных личностей проголосовал на выборах
Высокая явка избирателей наблюдается в Лондоне
Более 7 тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом
Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде
86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
4 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
5 Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору