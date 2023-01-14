Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 13:16
Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Шакарым Буктугутов от Восточно-Казахстанской области набрал больше голосов - за кандидата отдали 86% голосов. Всего его кандидатуру поддержали 104 выборщика, передает МИА «Казинформ».

В регионе в качестве выборщика зарегистрированы 146 депутатов маслихата.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.


Фото: gov.kz


Новости по теме
Президент Чехии будет избран во втором туре
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Теги:
Читайте также
Президент Чехии будет избран во втором туре
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
Движение ограничили на двух дорогах в Абайской области и ВКО
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Jibek Joly: Внедрить институт парламентского контроля предложил эксперт
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 января в шести областях Казахстана
Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей