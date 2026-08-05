Шахту в Карагандинской области оштрафовали за превышение нитритов в 3,4 раза

В Карагандинской области специалисты департамента экологии повторно выявили нарушение экологических требований на шахте «Саранская». По итогам внеплановой проверки предприятие привлекли к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Внеплановую проверку на шахте «Саранская» ТОО «Karaganda Komir» провел департамент экологии по Карагандинской области.

По данным ведомства, лабораторные исследования сточных вод, сбрасываемых в реку Сокыр, показали превышение допустимой концентрации нитритов. При установленном нормативе 0,096 мг/дм³ фактическое содержание загрязняющего вещества составило 0,330 мг/дм³, что превышает допустимый показатель более чем в 3,4 раза.

Как отметили в департаменте, аналогичное нарушение на этом же источнике сброса уже фиксировалось в апреле 2026 года. Повторное превышение свидетельствует о несоблюдении требований экологического законодательства.

По результатам проверки в отношении предприятия возбуждено административное производство. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложен административный штраф в размере 2 190 719 тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы за экологические нарушения выписали почти 34 млн тенге штрафов.