Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы
18 Июня 2020 16:42
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Новости по темеПремьер-Министр РК пожелал скорейшего выздоровления Елбасы Мы верим, что Елбасы победит эту болезнь – Кайнар Абасов От металлургов Темиртау Алибек Алпысбаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы
«Мы уверены – болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вам скорейшего выздоровления», - пишут работники компании «АрселорМиттал Темиртау».
Также рабочие компании поблагодарили Елбасы что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Біргемиз, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.
Ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Серикжан Сейтжанов: Мы уверены, что Елбасы скоро поправится и потрудится на благо страны
- Премьер-Министр РК пожелал скорейшего выздоровления Елбасы
- Мы верим, что Елбасы победит эту болезнь – Кайнар Абасов
- От металлургов Темиртау Алибек Алпысбаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы
- Гаухарбек Тилекулов: Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья
- Карагандинцы отправляют письма с пожеланиями выздоровления Елбасы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047