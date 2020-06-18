Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Мы уверены – болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вам скорейшего выздоровления», - пишут работники компании «АрселорМиттал Темиртау».

Также рабочие компании поблагодарили Елбасы что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Біргемиз, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.

Ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.