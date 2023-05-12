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«Шахтерскую» ипотеку продолжают выдавать в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Мая 2023, 20:15
«Шахтерскую» ипотеку продолжают выдавать в Карагандинской области Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжают улучшать жилищные условия шахтёров и металлургов. Второй год для них работает специальная программа. Это совместный проект акимата области и «Отбасы банка». В этом году квартиры смогут приобрести 75 семей. Для этого из областного бюджета выделили 1 млрд тенге, 500 млн тенге дал банк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сертификаты будущим новоселам вручили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

«Второй год подряд совместно с «Отбасы банком» мы выдаем сертификаты на льготное ипотечное кредитование шахтеров и металлургов. Списки участников программы, как и в прошлом году, сформировали профсоюзы угольного и стального департаментов «АрселорМиттал Темиртау». Сегодня «Отбасы банком» уже одобрены первые жилищные займы. В этом году жильем обеспечим не менее 75 семей. Мы и дальше продолжим работать в этом направлении с «Отбасы банком». Кроме того, в области действует ипотечная программа для молодых специалистов до 35 лет. Расширили географию – Балхаш, Сарань, Темиртау. И дальше будем охватывать ипотекой молодых специалистов и рабочую молодежь в моногородах», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

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«Когда говоришь о Карагандинской области, то перед глазами встают образы мужественных казахстанских шахтеров и металлургов. Это люди труда. Мы благодарны профсоюзам, что они провели отбор. Конечно, на месте, в шахте, каждый человек точно знает, кто больше нуждается в жилье, в ком организация больше нуждается как в хорошем работнике. Надеемся, что руководство Карагандинского металлургического комбината поучаствует в программе и дополнительно выделит ресурсы», – сказала Ляззат Ибрагимова.

Кредиты будут выдаваться по ставке 5 % годовых на срок до 15 лет. Максимальная сумма займа в этом году увеличена до 20 млн тенге. Купить квартиру можно на первичном и вторичном рынке в Караганде, Сарани, Абае, Шахтинске и Темиртау.

Замначальника УПМД шахты «Тентекская» Артема Вожжова поддержали супруга и двое детей.

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«На шахте я тружусь около 8 лет. Жили с родителями, теперь будет свой угол. Нашли подходящую трехкомнатную квартиру в Шахтинске. Старались смотреть с ремонтом, чтобы спокойно заехать с детьми и жить. Программа хорошая. Ее надо продолжать ради наших детей», – поделился Артем Вожжов.

В 2022 году на реализацию жилищной программы для шахтеров и металлургов было выделено 1,7 млрд тенге. Улучшить свои жилищные условия смогли 134 семьи.

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Карагандинская область   Акимат   Жилье   Караганда   Отбасы банк  
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